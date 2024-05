Ilary Blasi torna in tv, è ufficiale: ecco quando, l'annuncio di Mediaset

Dopo mesi di gossip e indiscrezioni, Mediaset ha finalmente confermato il ritorno di Ilary Blasi in televisione, dove l'ex moglie di Francesco Totti manca ormai da un anno. Archiviata L'Isola dei Famosi , passata nelle mani di Vladimir Luxuria , la conduttrice prenderà le redini di Battiti Live , presentato per tanti anni da Elisabetta Gregoraci. Ilary sarà affiancata dall'amico di vecchia data Alvin.

Ilary Blasi è la nuova conduttrice di Battiti Live: è ufficiale

"Dopo il grande successo delle ultime edizioni, in onda su Italia 1, Radio Norba Cornetto Battiti Live, il festival musicale più amato dell’estate italiana, a luglio sbarca su Canale 5. - fa sapere Mediaset in una nota - Alla conduzione dell’edizione 2024, per la prima volta, Ilary Blasi con Alvin e la partecipazione di Rebecca Staffelli. Dalle più suggestive piazze della Puglia, Battiti Live è pronto a offrire al pubblico presente e ai telespettatori la migliore musica del panorama italiano e internazionale".