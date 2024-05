La rivincita di Ilary Blasi in tv: dopo Battiti Live condurrà anche La Talpa

Mediaset punta su Ilary Blasi . Dopo l'addio a L'Isola dei Famosi e le voci di un presunto allontanamento dall'azienda di Pier Silvio Berlusconi, la conduttrice romana è pronta a tornare in televisione con nuove e stimolanti sfide. È già stata confermata alla guida della nuova edizione di Battiti Live, dove prenderà il posto di Elisabetta Gregoraci , che per anni ha presentato l'evento musicale erede del Festivalbar. Ma l'ex moglie di Francesco Totti sarà anche protagonista, secondo le ultime indiscrezioni, di un ritorno molto atteso: quello de La Talpa , uno dei reality show più amati dagli italiani.

Ilary Blasi è la nuova conduttrice de La Talpa

Stando a quanto riporta TvBlog, Ilary Blasi è stata scelta come presentatrice della nuova edizione de La Talpa, che dovrebbe andare in onda subito dopo il Grande Fratello (che resta nelle mani di Alfonso Signorini): "Battiti Live sarà il primo step del ritorno in grande stile di Ilary nella prima serata di Canale 5. Sua infatti sarà la conduzione della nuova serie de La Talpa che torna in video con tante novità, che sono però ancora allo studio. Il programma sarebbe in bilico fra la struttura tradizionale ed una più classica, ma c’è ancora tempo per imboccare la strada definitiva".