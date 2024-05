Ilary Blasi: "Un'altra avventura insieme". Così si prepara al ritorno in tv

Ennesima trasferta all'estero per Ilary Blasi in attesa del ritorno in televisione. Dopo un lungo periodo di assenza la conduttrice è pronta a tornare alla guida di ben due programmi: Battiti Live e La Talpa . Mediaset punta molto sull'ex moglie di Francesco Totti nonostante abbia preferito cedere L'Isola dei Famosi a Vladimir Luxuria (registrando ascolti flop).

Ilary Blasi in Giappone prima del ritorno in tv

In attesa di riapparire in video, Ilary Blasi ha iniziato a pubblicizzare una compagnia aerea svizzera sui social network. Ormai i viaggi sono diventati il pane quotidiano della Blasi che dopo la rottura con l'ex marito sta girando il mondo in lungo e in largo. Questa volta è volata in Giappone: "Un'altra avventura insieme", ha scritto sul suo account, condividendo uno scatto con la fidata manager Graziella Lopedota.