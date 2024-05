Ilary Blasi, Bastian è sparito. E Netflix svela quante visualizzazioni ha fatto Unica

Ilary Blasi in crisi con Bastian Muller? È quello che si mormora sul web: da qualche settimana i due non si mostrano più insieme. "Non si vedono insieme da un mese", ha fatto notare su Instagram una fan all'esperta di gossip Deianira Marzano. Al momento non ci sono ulteriori dettagli a riguardo: Ilary in questi giorni è volata in Giappone con la sua manager per alcuni impegni di lavoro. Ma non bisogna dimenticare che quella con Bastian è una relazione a distanza e pertanto non è possibile vivere sempre la quotidianità di coppia. In futuro le cose potrebbero cambiare: secondo alcuni Muller potrebbe lasciare Francoforte e traslocare a Roma in vista di un matrimonio con la Blasi.