Ilary Blasi a Tokyo salta la fila e scoppia il putiferio

Ilary Blasi nella bufera. La conduttrice è stata accusata da Cicciogamer di aver saltato in Giappone la fila per scattare un selfie con la statua di Hachiko , il cane giapponese la cui fedeltà è diventata celebre grazie al film del 2009 con Richard Gere. Mirko Alessandrini (questo il vero nome dello youtuber) ha girato un video mentre era in coda nei pressi della stazione di Shibuya. Insieme ad altre persone, attendeva il suo turno per scattare una fotografia con Hachiko quando ha notato l'ex moglie di Francesco Totti e l’ha ripresa mentre era intenta a posare di fianco al celebre cane: "Il suo comportamento non mi è piaciuto – ha detto - Il Giappone non è un parco divertimenti e le file vanno rispettate . Poi è normale che i giapponesi ci vedano male. Rispettiamo le file perché in fondo siamo tutti umani".

Cicciogamer contro Ilary Blasi perché ha saltato la fila in Giappone

"C’è pure Ilary Blasi, che impertinente. Che str***", ha aggiunto la compagna di Cicciogamer nel video diffuso su Instagram. Lo youtuber ci ha poi tenuto a precisare: "Quando uno se sente, se sente.. Per dire, se stai in un Paese dove hanno delle cose serie e devi essere rispettoso, salti la fila? Quanto è piccolo il mondo per stare nello stesso momento nello stesso posto con Ilary Blasi? Non che me ne frega niente, non voglio far nascere un dissing, ma se stiamo tutti in fila rispettiamo la fila. Siamo tutti quanti umani, eh". La polemica ha fatto il giro del web e le ultime foto di Ilary Blasi a Tokyo sono state bersagliate da critiche e commenti negativi. Per il momento la diretta interessata ha preferito non replicare.