Ilary Blasi torna in tv: quando inizia Battiti Live e quali cantanti ci saranno

Tutto pronto per il ritorno di Ilary Blasi in tv . Dopo l'addio a L'Isola dei Famosi, l'ex moglie di Francesco Totti è stata scelta da Mediaset per condurre la nuova edizione di Battiti Live, l'evento musicale itinerante condotto fino allo scorso anno da Elisabetta Gregoraci. Ilary sarà affiancata dall'amico e collega Alvin e dalla giovane Rebecca Staffelli . Le prime tre puntate verranno registrate a Molfetta, provincia di Bari, il 21, il 22 e il 23 giugno. Le altre due invece a luglio, in una location che non è stata ancora comunicata.

Quando inizia Battiti Live 2024 con Ilary Blasi

Battiti Live con Ilary Blasi inizierà su Canale 5 il prossimo lunedì 8 luglio. In totale le puntate saranno cinque. Dopo sette edizioni andate in onda su Italia 1, il programma andrà per la prima volta in prima serata su Canale 5. Andrà in onda ogni lunedì sera al posto di Temptation Island, che è stato spostato al giovedì. Non è la prima volta che Ilary conduce un programma musicale. In passato ha guidato il Summer Festival nel 2018, il talent show Star in the Star, il Festival di Sanremo e il Festivalbar nel 2006, CD:Live nel 2004 e nel 2005 e Top of the Pops nel 2003. Alvin è stato invece al timone del game show musicale Bring the Noise, il Concerto di Natale nel 2015, Capodanno in Musica nel 2013, CD:Live dal 2003 al 2007 e Top of the Pops nel 2002 e nel 2003.