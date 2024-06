Fedez come Ilary, l'indiscrezione: "Farà un documentario sulla separazione"

Dopo aver pubblicato una revenge song sulla scia di Shakira, Fedez sta ora seguendo le orme di Ilary Blasi. Prima ha ingaggiato gli stessi avvocati della conduttrice - ovvero Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci - per la separazione da Chiara Ferragni e ora pare che realizzerà un documentario in cui racconterà la rottura dall'imprenditrice digitale, proprio come fatto dalla Blasi in Unica su Netflix, dove ha snocciolato dettagli e retroscena della fine con Francesco Totti.