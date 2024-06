Ilary Blasi gira Unica 2, di cosa parlerà: arriva la scelta inaspettata su Totti

Tutto vero: Ilary Blasi sta girando Unica 2 . O meglio, un nuovo documentario sulla propria vita. A farlo sapere il settimanale Chi, che ha paparazzato la conduttrice a Ponza , durante le riprese del nuovo progetto per Netflix . "Unica è andata bene, tutti ne hanno parlato, perché non aggiungere un nuovo capitolo? - si legge sulla rivista - Protagonista la conduttrice e quella rete di amiche di salvataggio che ti consolano, che ti spingono a rimetterti in gioco e che sono felici se ritrovi il sorriso. Si tratta di Maria Benedetta Manca, Gloria Adornato, Giorgia Lillo Lori, e la sorella di Ilary, Melory".

Ilary Blasi torna su Netflix: le novità di Unica 2

Chi precisa che il prossimo progetto di Ilary Blasi "non si chiamerà Unica 2, ma il racconto sarà comunque basato sulla conduttrice, sui suoi affetti, sulla sua rinascita" dopo la separazione con Francesco Totti. Non ci saranno dunque nuove frecciatine all'ex capitano della Roma, che non ha mantenuto un buon rapporto con l'ex moglie. "Una delle chiavi di lettura di Unica 2 è che la Blasi si è circondata di persone che le vogliono bene, che la sostengono e, se qualcosa non torna, la aiutano a scoprire che cosa ci sia sotto". Molto probabilmente Ilary parlerà anche del nuovo amore Bastian Muller.