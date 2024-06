Ilary Blasi è diventata attrice, parla il regista del film: "Vi stupirà"

Ilary Blasi sbarca al cinema. La conduttrice è nel cast de L'amore e altre seghe mentali, il nuovo film di Giampaolo Morelli in uscita il prossimo 17 ottobre. Ospite del Filiming Italy Sardegna Festival, Morelli ha fatto sapere: "Se Ilary Blasi è brava come attrice? Vi stupirà, è molto capace". E poi: "Io ci tengo tanto a lei, è una donna con una grandissima autoironia e quindi grande intelligenza. Quando ho fatto Le Iene mi ha accolto con una amorevolezza incredibile. Io tifo per le donne intelligenti e lei è una di queste".