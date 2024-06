"Ilary Blasi e Vladimir Luxuria hanno litigato": cosa è successo

Ilary Blasi e Vladimir Luxuria non sarebbero più amiche. A lanciare il gossip bomba il settimanale Oggi: pare che nell'ultimo periodo tra le due ci sarebbero state alcune frizioni. Il motivo? "Ilary avrebbe espresso soddisfazione per gli ascolti dell’ultima edizione dell’Isola. Vladimir? Con quest’ultima Ilary pare abbia congelato ogni tipo di rapporto: le due fino all’anno scorso erano molto amiche e si frequentavano con regolarità". L'ex moglie di Francesco Totti avrebbe dunque gioito del flop de l'Isola dei Famosi 2024 , la prima condotta dall'ex parlamentare dopo un lungo periodo in cui Ilary è stata padrona di casa del reality show.

Ilary Blasi e Vladimir Luxuria non sono più amiche?

Ilary Blasi, insomma, avrebbe espresso in gran segreto una certa soddisfazione per i bassi ascolti registrati da L'Isola dei Famosi di Vladimir Luxuria. Eppure nei mesi scorsi le due avevano assicurato più volte di non aver alcun tipo di problema. Anzi Ilary aveva precisato che la decisione di mollare il programma era stata presa di comune accordo con Mediaset: "Ho lasciato perché io ogni tanto sento il bisogno di cambiare e buttarmi nelle novità. Ho inanellato tre edizioni di ciascun reality, continuando avrei fotocopiato me stessa. Poi io sono una che non ha come scopo quello di fare tv per affermare la sua esistenza. Se penso che la mia presenza possa dare qualcosa ad un progetto, bene, altrimenti sto a casa mia".