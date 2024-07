Ilary Blasi, "Mi sto riprendendo": cosa è successo a Battiti Live

Dopo oltre un anno d'assenza, Ilary Blasi sta per tornare protagonista in tv. Mediaset ha deciso di affidare all'ex moglie di Francesco Totti la conduzione di Battiti Live, che per la prima volta andrà in onda su Canale 5 (fino ad un anno fa era condotto da Elisabetta Gregoraci su Italia Uno). In un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, la Blasi non ha nascosto una certa stanchezza per questo evento itinerante, che tocca le principali città pugliesi. "Non sono abituata a fare tardi per tre serate consecutive... mi sto riprendendo", ha ammesso. "Ma è bello, perché la musica è divertente, gioiosa. Lavori sì, ma alla fine ascolti le canzoni!".