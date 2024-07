Ilary Blasi, guai a Battiti Live: scoppia la lite nel backstage

Piccante retroscena su Battiti Live , il programma musicale che quest'anno è condotto da Ilary Blasi insieme ad Alvin. Le nuove puntate andranno in onda su Canale 5 da lunedì 8 luglio ma sono già state registrate a Molfetta, in Puglia. E pare che tra musica, interviste e grandi sorrisi non siano mancati momenti di tensione, in particolare nel backstage, dove ci sarebbe stato un acceso scontro tra due cantanti.

Ilary Blasi e la lite tra due cantanti a Battiti Live

Sul settimanale Nuovo Tv, l'esperto di gossip Biagio D’Anelli ha assicurato che nel backstage di Battiti Live ci sarebbe stata una lite tra due rapper causata da dissapori passati: "Durante le registrazioni di Battiti Live gli addetti dietro il palco del programma hanno dovuto fare gli straordinari. Due rapper molto amati dai giovani hanno litigato a causa di dissapori passati". Di chi si tratta? Al momento non è noto così come non è chiaro se in questa faida sia rimasta coinvolta in qualche modo anche la nuova conduttrice Ilary Blasi.