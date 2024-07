Ilary Blasi a Battiti Live, incidente dietro le quinte: "Liberatemi"

Ilary Blasi continua a registrare in giro per la Puglia Battiti Live, l'evento musicale in onda su Canale 5 da lunedì 8 luglio. Nella tappa di Otranto l'ex moglie di Francesco Totti ha dovuto fare i conti con un incidente dietro le quinte. Al termine della serata la conduttrice non riusciva più a togliersi le scarpe, un vistoso modello di tacchi gold con plateau che ha abbinato a top, jeans e numerosi bracciali.