"Perché Ilary Blasi non condurrà più La Talpa: cosa non è piaciuto a Mediaset"

Ilary Blasi fuori da La Talpa . Da mesi si vociferava di un coinvolgimento dell'ex moglie di Francesco Totti nel ritorno dell'amato reality show di Canale 5 ma alla fine sarebbe saltato tutto. Mediaset avrebbe optato per un'altra conduttrice: sarebbero infatti in corso delle trattative con Diletta Leotta. Stando a quanto rivelato dal giornalista Gabriele Parpiglia a Radio Marte, alcuni atteggiamenti della romana, oggi al timone di Batti Live, non sarebbero piaciuti ai vertici dell'azienda di Cologno Monzese.

Il motivo per cui Ilary Blasi non condurrà più La Talpa

"Credo che l’incidente con Irama non sia andato giù a Mediaset. Mi riferisco al momento in cui a Battiti Live ha detto una cosa del tipo ‘io sono qui ma che ne so della musica, sono gli autori che mi scrivono queste cose’", ha spiegato Parpiglia, rivelando che l'uscita di Ilary Blasi non sarebbe piaciuta neppure allo staff del cantante. Per molti la 42enne avrebbe peccato di sciatteria, complice anche altre gaffe commesse durante le registrazioni dell'evento musicale.