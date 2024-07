Ilary Blasi al concerto dei Coldplay: il gesto di Chanel che piace a tutti

Tra le oltre 60mila persone accorse ad ammirare i Coldplay all'Olimpico a Roma c'erano anche Ilary Blasi e sua figlia, Chanel Totti. Accompagnate da un'amica le due si sono scatenate con il famoso gruppo inglese, tornato a suonare nella Capitale dopo ben ventuno anni. Ilary e Chanel hanno cantato a squarciagola e ballato e si sono anche emozionate. Perché la band di Londra sa da tempo toccare le corde giuste e coinvolgere i suoi fan. "Che concerto pazzesco" , ha fatto sapere su Instagram Ilary, che per l'occasione ha sfoggiato un top bianco a righe e una gonna rossa di paillettes. Sneakers e zainetto per un look da eterna ragazzina.

Ilary Blasi al concerto dei Coldplay con la figlia Chanel

Ilary Blasi e Chanel Totti sono davvero molto legate e trascorrono del tempo di qualità insieme. Al concerto dei Coldplay hanno dimostrato ancora una volta il loro feeling unico. "Spettacolo", ha scritto la figlia di Francesco Totti sul suo account, condividendo alcuni video della serata. Nello specifico ha postato i momenti in cui Chris Martin ha intonato alcune celebri canzoni come Paradise e Viva la vida e poi ha ammesso che "Something Just Like This è la mia preferita". Alla fine il commento, che mette d'accordo tutti: "È stato qualcosa di veramente speciale e unico".