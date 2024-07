Battiti Live, Mediaset taglia le nuove gaffe di Ilary: censurata anche la figlia

Ai telespettatori più attenti non sono sfuggiti i numerosi tagli che Mediaset ha effettuato sulla seconda puntata di Battiti Live, condotta da Ilary Blasi e Alvin, e registrata nelle scorse settimane (e in onda prima sull'emittente pugliese Radio Norba TV e poi su Canale 5). In particolare è stata tagliata l'entrata in cui l'ex moglie di Francesco Totti affermava ridendo: "Se sono pronta per partire? No! Non ho voglia, io passavo di qui per caso". Cancellata del tutto, poi, la raccomandazione di Ilary a Tony Effe, il cantante di Sesso e samba. "Tony, guarda che è venuta mia figlia Chanel, è dietro le quinte", aveva detto la conduttrice sul palco per poi aggiungere: "Hai fatto la foto? Mi raccomando eh!". Dunque, censurata anche la figlia di Ilary Blasi.