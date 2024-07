Ilary Blasi a Battiti Live: il commento gelido di Elisabetta Gregoraci

Da quest'anno, complice il passaggio da Italia Uno a Canale 5, Ilary Blasi ha preso il posto di Elisabetta Gregoraci a Battiti Live. L'ex moglie di Flavio Briatore ha condotto l'evento musicale per ben sette anni. Un cambio che la soubrette di Soverato non ha preso particolarmente bene, tanto da non rispondere a domande mirate sull'argomento. "Cosa ne pensi della conduzione di Ilary a Battiti Live?", ha chiesto Libero alla Gregoraci che ha risposto seccamente: "Non voglio parlare di questa cosa, non mi sembra una domanda opportuna". Poi ha aggiunto: "È un programma che ho condotto per sette anni con grande successo e per me Battiti Live è una grande famiglia, quindi non posso che essere felice e orgogliosa di questo".