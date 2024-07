"Ilary Blasi ha rifiutato La Talpa, Diletta Leotta seconda scelta"

Ilary Blasi a La Talpa? No, grazie. Pare che sia stata l'ex moglie di Francesco Totti a rifiutare la proposta di Mediaset e non il contrario, come si vocifera da giorni. Quella di Diletta Leotta, ufficialmente conduttrice della prossima edizione del reality show, sarebbe dunque una seconda scelta. A farlo sapere Dagospia, che scrive: "Mediaset avrebbe proposto il reality alla fu Pupona che, poco convinta dalla formula e dal progetto, dopo aver ringraziato, avrebbe rifiutato l'offerta. Si tiene stretta il successo di Battiti Live, reciterà in un film con Giampaolo Morelli e su Netflix arriverà la seconda parte di Unica (che avrà un altro titolo)".