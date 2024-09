Ilary Blasi al supermercato: è bufera per lo scontrino della spesa da 600 euro

Ilary Blasi è tornata a Roma. Sono finite le lunghe vacanze estive della conduttrice in giro per l'Europa. Sui social l'ex moglie di Francesco Totti posta lo scontrino - lunghissimo - della sua spesa. Tra cibo e prodotti per il corpo, Ilary ci scherza su: "Si vede che sono tornata?", mettendo anche una emoji a forma di smile. A quanto pare la Blasi ha speso circa 600 euro. La sua mossa social attira però diverse critiche: "La raffinatezza non è mai stata il suo forte", scrive qualcuno. E qualcun altro commenta senza mezzi termini: "Che cafonata".

Ilary Blasi criticata per lo scontrino della spesa da 600 euro C'è chi ha da ridire su quello che era presente nel carrello di Ilary Blasi: "Lo shampoo e prodotti per l’igiene personale al supermercato? Che poraccia!", sottolinea un utente. C'è chi osserva: "Ma quanti assorbenti compra?". E ancora: "Ormai siamo in una società che schifosamente ostenta nonostante le guerre, le ostilità, i bambini che soffrono e muoiono. Puoi anche fare 600€ di spesa, ma tienitelo per te". E c'è chi ammette: "Non ci credo che lei usi lo shampoo, il bagnoschiuma e l'acqua micellare del supermercato. Chissà per chi saranno!". Per il momento nessuna replica da parte della presentatrice, da sempre brava a farsi scivolare le critiche.

La spesa da 600 euro di Ilary Blasi La lista della spesa condivisa da Ilary lascia intendere i suoi gusti e quelli della sua famiglia in fatto di cibo. La showgirl e le figlie Chanel e Isabel (il più grande Cristian vive in Sardegna, dove gioca con l'Olbia) adorano il kefyr. Poi crackers e pane proteico e molti latticini. Più pesce che carne in frigo: calamari, orata e salmone. Nel carrello anche diversi snack, tra olive e prosciutto. Grossa parte della spesa è poi dedicata ai prodotti per il bagno e per la bellezza e la cura del corpo, dai rasoi ai bagnoschiuma.

