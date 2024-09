Ilary Blasi con Bastian all'Oktoberfest: il gesto che zittisce le malelingue

Ilary Blasi di nuovo all' Oktoberfest a Monaco di Baviera , dove era già stata un anno fa. Ormai una vera e propria tradizione per la conduttrice da quando frequenta Bastian Muller , imprenditore tedesco. L'ex moglie di Francesco Totti ha postato alcuni momenti della sua serata, tra fiumi di birra, gustoso cibo bavarese, risate, balli e canti. Con lei alcuni amici e ovviamente la sua dolce metà, con la quale la relazione procede a gonfie vele da ben due anni.

Ilary Blasi e Bastian Muller stanno ancora insieme

Ilary Blasi ha postato sui social una storia in cui è all'Oktobertfest con Bastian Muller. Un modo per mettere a tacere alcune malelingue che hanno insinuato una presunta crisi tra i due. In realtà Ilary e Bastian sono molto uniti nonostante la distanza. I due fanno di tutto per destreggiarsi tra impegni lavorativi e di famiglia e trascorrere più tempo possibile insieme. Secondo i gossip Ilary parlerà apertamente di questo legame nel sequel di Unica, il suo docu-reality di successo.