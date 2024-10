Ilary Blasi va a vedere la partita del figlio...e arrivano le forze dell'ordine!

Ilary Blasi a Cassino per supportare il figlio Cristian, che gioca nell'Olbia Calcio ed era in trasferta in provincia di Frosinone. Insieme alla conduttrice i suoi genitori, la sorella Melory, l'altra figlia Chanel Totti e Melissa Monti, fidanzata da due anni di Cristian. Purtroppo la partita non è andata come la famiglia Blasi sperava: il giovane Totti non ha giocato a causa di un'indisposizione. Grande attenzione ha però avuto Ilary, tanto che è stato addirittura necessario l'intervento delle forze dell'ordine.

Ilary Blasi a Cassino per il figlio Cristian

Come racconta il settimanale Chi, con tanto di immagini esclusive, fuori dal campo tutta l'attenzione era concentrata su Ilary Blasi. "Richiestissima per selfie e disponibile con tutti per una chiacchiera o un saluto, al punto da far intervenire le forze dell'ordine per placare la folla che si era accalcata", scrive il magazine. Tutta la famiglia Blasi ha aspettato che Cristian uscisse dagli spogliatoi per accoglierlo calorosamente con baci e abbracci e per tornare a Roma.