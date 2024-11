Ilary Blasi torna su Netflix: quando esce il sequel di Unica e cosa cambia

Tutto pronto per il ritorno di Ilary Blasi su Netflix. La piattaforma streaming ha annunciato con un trailer che il 9 gennaio uscirà il sequel di Unica, il docufilm in cui la conduttrice ha raccontato della rottura con Francesco Totti . Questo sequel avrà un nuovo nome, si chiamerà semplicemente Ilary. E si parlerà del nuovo amore della Blasi, quello per Bastian che va avanti - a gonfie vele - da ormai due anni.

A gennaio su Netflix la nuova serie con Ilary Blasi

Nel trailer diffuso da Netflix si vede Ilary Blasi al cospetto di una cartomante. La scelta non è casuale: pare che sia stata un'amica appassionata di tarocchi ad anticipare alla presentatrice il suo incontro con Bastian Muller, avvenuto a New York nel 2022 dopo la separazione da Totti. Nel video la misteriosa donna senza volto fa inoltre menzione a quello "che gli altri non si aspettano" perché "Ilary, li stupirai". Insomma, non resta che attendere il nuovo anno.