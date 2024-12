Ilary Blasi a sorpresa su un possibile ritorno con Totti: "Una cosa tenera, ma..."

ROMA - Ilary Blasi si prepara a un debutto speciale : dal 9 gennaio sarà su Netflix con Ilary, una serie in cinque puntate che racconta la sua vita, senza filtri né trame. Su Grazia anticipa qualcosa: “Racconto chi sono davvero. Non c’è un copione, mi sono divertita. Era un progetto che volevo fare già da tempo", confida svelando la sua emozione per questa nuova avventura.

Ilary Blasi tra l’essere mamma e un ritorno con Totti

Ilay si apre sul suo ruolo di madre di tre figli, Cristian, Chanel e Isabel: “Sono schietta e diretta. Vado contro i miei figli se sbagliano", afferma con sicurezza, mostrando un lato deciso e autentico del suo essere genitore. Nell’intervista la conduttrice parla anche del suo nuovo amore: l’imprenditore tedesco Bastian Muller, conosciuto in modo del tutto casuale in una lounge di una compagnia aerea. Un incontro che le ha regalato serenità e rinnovato entusiasmo. E non manca un commento su chi la vorrebbe di nuovo accanto all’ex marito, Francesco Totti. “La trovo tenera come cosa, ma non è possibile. E neanche rispettoso nei confronti di chi ci sta accanto ora”, dichiara con maturità e rispetto, segnando un capitolo di chiusura con il passato.