Ilary Blasi: "Ho rovinato il mio fidanzato Bastian"

Dopo un lungo periodo di riservatezza, Ilary Blasi ha finalmente rotto il silenzio sulla sua storia d'amore con Bastian Muller , che va avanti da circa due anni. I due si sono conosciuti e innamorati dopo la fine del matrimonio della conduttrice con Francesco Totti. Un amore inaspettato, ma magico, per entrambi. "Sicuramente io ho dato a lui un casino! (scoppia a ridere, ndr) Un macello! - ha ammesso Ilary a FQ Magazine - L’ho rovinato con tutti i paparazzi, dietro… È una vita che non si aspettava assolutamente. Un mondo così lontano dal suo, un modo così di vivere di certo non l’avrebbe mai immaginato".

Ilary Blasi e l'incontro con Bastian Muller

Ilary Blasi ha incontrato Bastian Muller in aeroporto: un colpo di fulmine per entrambi. "L’ho incontrato in un periodo della mia vita un po’ particolare, definiamolo così. Mi ha dato la forza del confronto, del dialogo. Ho trovato una persona con cui condividere non il passato, ma semplicemente magari dei momenti vissuti assieme. Pensiamo in due", ha spiegato lei. Per il momento la coppia vive una relazione a distanza, tra Roma e la Germania. Nel mezzo tanti, incredibili, viaggi insieme. "In questa mia nuova fase voglio vedere tutti i posti che avevo messo sulla mia lista personale", ha ribadito la Blasi.