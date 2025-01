Ilary Blasi fuori da Mediaset: "Non torno"

Ilary Blasi resta fuori da Mediaset. La conduttrice ha rivelato che non ci sono progetti per lei nell'azienda di Cologno Monzese, dove ormai non è più uno dei volti di punta come in passato. Negli ultimi mesi ha condotto solo Battiti Live, la scorsa estate, ed è apparsa in alcune puntate di Tu si que vales. "Se mi rivedrete di nuovo in tv? Per ora no. Mi vedrete in tv, ma su Netflix", ha detto in un’intervista rilasciata a FQ Magazine.