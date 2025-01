Ilary Blasi, parla per la prima volta Bastian: "Lei sa fare solo..."  

Per Ilary Blasi è arrivato finalmente il tempo di parlare della sua storia d'amore con Bastian Muller, che va avanti dal 2022. L'imprenditore tedesco è tra i protagonisti di Ilary, il documentario sulla vita della Blasi dopo la separazione da Francesco Totti, disponibile su Netflix dal 9 gennaio. Nel docu-reality Ilary introduce Bastian dopo una scena da un amico cartomante: "Faccio il viaggio a New York e al ritorno incontro Bastian. Eravamo nella lounge, aspettavamo che l'imbarco iniziasse. Entra lui con un suo amico. Ci guardiamo e basta, ma c'è stato un gioco di sguardi…", ha ricordato la Blasi. E Bastian, con la stessa spontaneità, ha aggiunto: "L'ho vista e dopo un po' sono andato a chiederle come si chiamasse e da dove venisse".

Come si sono conosciuti Ilary Blasi e Bastian Muller

Ilary Blasi e Bastian Muller si sono conosciuti in aeroporto a New York. "Mi ha seguito sui social e abbiamo iniziato a messaggiarci", ha detto lei che ha poi aggiunto: "Non me lo ha presentato Michelle Hunziker come è stato scritto. Mi è sembrato subito onesto, pulito, ignaro di tutto lo tsunami in arrivo. Ha capito che c’era un divorzio da affrontare e io gli ho suggerito di scappare, ma lui è rimasto. È stato molto bravo perché ha capito la situazione e si è inserito lentamente, ha rispettato i tempi. Ha un bellissimo rapporto coi miei tre figli. Con Isabel ci ha messo un po’ di più. Lo chiamava il "signore inglese". Piano piano gliel’ho spiegato. Dal signore inglese è diventato un amico speciale e poi piano piano, è diventato Bastian".

Parla per la prima volta Bastian Muller, il fidanzato di Ilary Blasi

Su Netflix Bastian Muller ha ammesso che "con Ilary la mia vita è diventata molto più elettrizzante". E poi: "Adoro il suo viso e il modo in cui mi guarda". L'imprenditore è molto innamorato della Blasi e per lei sta imparando l'italiano. Non è mancata però qualche frecciatina: Bastian ha confidato che Ilary non sa cucinare. "Sa fa solo la pasta al tonno", ha assicurato lui.