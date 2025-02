Ilary Blasi torna in tv, "ha detto sì a Mediaset, ecco cosa farà su Canale 5"

Ilary Blasi sta per tornare in televisione. Non su Netflix, dove è stata protagonista di due docu-reality di successo, bensì su Canale 5, dove ha esordito come Letterina di Passaparola riuscendo poi a crearsi una solida carriera da conduttrice. A dare l'annuncio è Dagospia, che scrive: "Dopo Netflix, la Blasi farà ritorno su Canale 5. La conduttrice aveva sentito da lontano puzza di flop per La Talpa e L'Isola dei Famosi, per questo motivo aveva rifilato due no all'azienda. Dopo gli ottimi ascolti dell'ultima edizione, con la promozione da Italia 1 a Canale 5, Mediaset punterà nuovamente su Ilary e Alvin confermandoli alla guida di Battiti Live". Per rivedere Ilary su Canale 5 toccherà quindi attendere la prossima estate, quando la Blasi riprenderà le redini della manifestazione canora itinerante, che in passato è stata condotta da Elisabetta Gregoraci.