Ilary Blasi e Bastian Muller verso il matrimonio. E lei potrebbe tornare al Grande Fratello

Novità per Ilary Blasi. Nei giorni scorsi la conduttrice romana si è concessa un romantico weekend con Bastian Muller sulla neve, nell'esclusiva località di Courchevel. In una foto postata sui social dalla 43enne sono spuntate delle fedine all'anulare di entrambi che sembrano indicare solo una cosa: Ilary e Bastian vogliono sposarsi. Del resto non è una novità: già in un'intervista di qualche tempo fa la Blasi aveva fatto cenno alla possibilità di convolare di nuovo a nozze. La relazione con l'imprenditore tedesco è sbocciata solo due anni fa ma è già molto importante. Accanto a lui Ilary è rinata, è di nuovo raggiante e sorridente. "Dicono che il secondo matrimonio è più bello, quindi…", ha detto una volta la presentatrice, che sembra dunque propensa a ripetere l'esperienza dopo il matrimonio memorabile con Francesco Totti, celebrato nel 2005 e trasmesso in diretta tv.