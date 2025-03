Ilary Blasi con reggiseno e scarpe di cristalli: il dolce gesto per il compleanno di Bastian

Ilary Blasi come una moderna Cenerentola con reggiseno e scarpe di cristallo. Ma più sexy e innamorata della mitica Principessa. La conduttrice Mediaset è rinata da quando ha incontrato Bastian Muller dopo la separazione da Francesco Totti. E in occasione del 38esimo compleanno dell'imprenditore tedesco la Blasi ha voluto condividere una dolcissima dedica per la sua dolce metà. Ormai la coppia è unita da ben due anni. "Sei gioia, love you. Happy Birthday", ha scritto la Blasi a corredo di una foto che la ritrae sorridente tra le braccia di Bastian. Che si tratti di una vecchia foto o di uno scatto realizzato proprio durante i festeggiamenti a mezzanotte non è dato sapere: quel che è certo è che Ilary e Bastian sono molto complici. Nell'immagine si trovano in una discoteca e appaiono super affiatati. Lui ha sfoggiato t-shirt bianca e camicia blu portata sbottonata mentre lei ha osato con un look più scintillante. Ha infatti indossato un paio di jeans chiari a vita alta e un cardigan dark, completando il tutto con degli accessori sparkling. Sia il reggiseno a triangolo lasciato in vista che i tacchi a spillo sono tempestati di cristalli e risultano davvero perfetti per un party scatenato.