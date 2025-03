Michelle Hunziker: "Ilary Blasi? Ha un lato B talmente figo e tondo che..."

Colleghe ma soprattutto amiche: Michelle Hunziker e Ilary Blasi si conoscono da oltre venti anni, complice la manager in comune, ma il rapporto è diventato più forte solo negli ultimi anni. E ora sono inseparabili, tanto che si sono concesse pure una vacanza alle Maldive con le rispettive famiglie. In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, le due hanno colto l'occasione per dirsi ciò che non hanno mai avuto il coraggio di confidarsi, ovviamente sempre con un pizzico di ironia. "llary, sappi che se vieni a fare snorkeling non devi mettere il giubbino di salvataggio perché hai un "lato b" talmente figo e tondo che rimani a galla ( ride, ndr)", ha detto Michelle. Altrettanto ironica la Blasi: "Io avrei voluto dirti: ‘Guarda sei un po' invecchiata, sei crollata', invece, tacci tua, non ti passa un anno, non riesco a trovarti un difetto. Niente, non molla".

Come è nata l'amicizia tra Michelle Hunziker e Ilary Blasi

Michelle Hunziker ha spiegato di avere incontrato per la prima volta Ilary Blasi al Premio Regia Televisiva in onda su Rai1, poi l'ex moglie di Francesco Totti ha partecipato in qualità di ospite ad alcuni programmi della svizzera: "Adesso te lo dico qui, davanti a tutti: io pensavo per anni che ti stessi sulle scatole". Ilary ha replicato: "Non sei la prima che lo dice, è l'effetto che faccio a molti, non so perché". Nel 2021, poi, hanno fatto una vacanza insieme in Sardegna e così è nata la loro amicizia. La Hunziker ha detto alla Blasi: "Io ti volevo conoscere meglio ma, quando ero con te, non riuscivo a buttare giù quel muro. Allora mi sono confidata, mi hai ascoltato, ti sei un po' aperta, e mi sono detta: "Ammazza, è proprio simpatica come pensavo!". Ilary è una di quelle amiche che c'è, nel senso che sai che ti pensa, capisce quello che stai vivendo e si palesa al momento giusto".