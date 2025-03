Problemi per Ilary Blasi: il suo ritorno su Canale 5 potrebbe slittare

Sono in molti ad attendere il ritorno di Ilary Blasi in televisione. La conduttrice romana è stata scelta da Mediaset per condurre la prima edizione di The Couple, un reality show che che unisce gioco, competizione tra talent, relazioni e colpi di scena, con protagonisti sia personaggi noti che persone comuni. La prima puntata doveva partire tra la fine di marzo e l'inizio di aprile ma molto probabilmente slitterà. Stando a quanto riporta Davide Maggio la produzione sarebbe ancora in alto mare con il cast, che non sarebbe stato ancora definito. "Per questo motivo, sembra che Mediaset stia pensando di allungare il Grande Fratello di una settimana con una puntata che un tempo era un’abitudine: la festa. Una puntata celebrativa dell’edizione a sette giorni dalla finale, prevista il 31 marzo prossimo", scrive il sito. Questo speciale non intaccherebbe dunque la data della finale, che rimarrebbe fissata al 31 marzo, ma aggiungerebbe un ulteriore appuntamento con il GF, in cui gli ex concorrenti potrebbero tornare per confrontarsi per l’ultima volta prima di chiudere definitivamente il sipario su questa edizione.