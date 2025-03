Ilary Blasi nel promo di The Couple: "Insieme per vincere"  

Tutto pronto per il ritorno in tv di Ilary Blasi. Mediaset ha diffuso il primo promo ufficiale del nuovo programma: The Couple. Nel breve filmato la conduttrice romana, che in passato ha condotto Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi, è elegantissima con capelli raccolti e lungo abito rosso. "Sta per arrivare un nuovo reality game pieno di emozioni e colpi di scena. Insieme per vincere", dice l'ex moglie di Francesco Totti mentre la voce fuori campo ci informa che le coppie in gara saranno otto, come il numero che crea nel logo l’unione delle lettere ‘C’ e ‘O’: "Otto coppie: parenti, amici, compagni. Vivranno insieme e si sfideranno per il montepremi finale". Non è stata ancora svelata una data d'inizio ma il programma dovrebbe partire ad aprile, ovviamente subito dopo la fine del Grande Fratello di Alfonso Signorini. Il nuovo format è un appassionante mix tra competizione, relazioni, emozioni e colpi di scena.