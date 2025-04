Ilary Blasi a The Couple, caos alla prima puntata: che scintille con il notaio!

Ilary Blasi è tornata su Canale 5 dopo un anno di assenza: lunedì 7 aprile ha preso il via il nuovo reality game The Couple. Un Grande Fratello in cui si gioca in coppia e si affrontano diverse sfide, oltre a quella della convivenza forzata, per riuscire a portare a casa il montepremi da un milione di euro. La prima puntata non è stata delle migliori a causa di alcuni sbagli del notaio, la signora Mariateresa Antonucci. La donna è sembrata poco attenta durante le varie prove e l'ex moglie di Totti non ha perso occasione per prenderla in giro. "Un po' confusa oggi il notaio", ha detto Ilary senza troppi giri di parole e con il suo solito modo di fare pungente. Sui social molti telespettatori si sono lamentati per questa scelta che, di fatto, ha spezzato il ritmo e rallentato il gioco: "Ma il notaio da dove l’hanno preso? Veramente imbarazzante nel suo ruolo..". Più in generale il nuovo programma della Blasi ha diviso: da un lato c'è chi ha apprezzato la novità, dall'altra chi ha duramente criticato il format.