Ilary Blasi, stasera la prova del nove: cosa succederà a The Couple

Ilary Blasi alla prova del nove su Canale 5. Questa sera andrà in onda la seconda puntata di The Couple , il nuovo reality show di Mediaset condotto proprio dall'ex moglie di Francesco Totti . L'esordio di una settimana fa non è stato dei migliori: a seguire il programma solo 2.234.000 spettatori, con uno share del 18,55%, ed è stato battuto da Alberto Angela con Ulisse. Generalmente la prima puntata di un nuovo show attira sempre una certa curiosità: ora si vedrà se il format riuscirà davvero ad appassionare il pubblico o se ci sarà un crollo, come accaduto di recente a Carlo Conti, su Rai1, con Ne vedremo delle belle. Intanto Ilary ha confidato di non guardare troppo gli ascolti tv : "Dati e risultati li lascio agli altri, non ci ho mai badato. Il dato di ascolto certamente è importante, non lo nego. Ma la personalità è più importante ancora", ha rimarcato in passato.

Le anticipazioni della seconda puntata di The Couple

Lunedì 14 aprile nuovo appuntamento in prima serata su Canale 5 con The Couple – Una vittoria per due, il reality game, prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Ilary Blasi, affiancata in studio dagli opinionisti Francesca Barra e Luca Tommassini. Il sogno di vincere il milione di euro in palio è stato protagonista di questa prima settimana. I concorrenti, nel corso dei primi giorni trascorsi insieme, hanno iniziato a studiarsi e a mettere a punto strategie di gioco. Le coppie formate durante la prima puntata – Antonino e Andrea , Giorgia e Laura – hanno legato fin da subito e sembrano andare molto d'accordo. Parallelamente, però, sono nate le prime incomprensioni e la tensione del gioco comincia a salire. Durante la puntata, tutti i concorrenti dovranno affrontare diverse sfide. Solo la coppia vincitrice otterrà come premio la possibilità di sfilare una o più chiavi agli avversari – aumentando così le proprie possibilità di trovare quella giusta per aprire la cassaforte contenente il milione – e guadagnare l'immunità dalle prime nomination. Infine, spazio a una sorpresa per le sorelle Testa : la loro mamma, Anna, arriverà per salutarle e sostenerle.