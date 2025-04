Ilary Blasi compie 44 anni: dai 16 rigatoni all'ex palestra di Totti, tutto sulla sua dieta e gli allenamenti

Tanti auguri Ilary Blasi! Il 28 aprile la conduttrice compie 44 anni. Nonostante abbia superato il traguardo degli anta, però, è più bella e sensuale che mai. Il suo segreto di bellezza? Sicuramente la costanza tra dieta e allenamento . "Non mi piace lo sport ma lo faccio per pulirmi la coscenza", ha ammesso in un'intervista. Ilary ha provato un po' di tutto, anche perché è una donna molto curiosa:"Io ho fatto tutti gli sport perché mia madre ci teneva moltissimo che noi facessimo sport. Le mie sorelle hanno scelto uno sport per anni, tipo 10-12 anni, mentre io praticamente ogni anno, due cambiavo. - ha raccontato - Quindi ho fatto nuoto, ginnastica ritmica e ginnastica artistica, ho fatto un anno pure basket, poi ho fatto pallavolo, poi ho fatto equitazione, danza moderna. Ho fatto tutti e tutto male, faccio schifo dappertutto. So fare un po' di tutto, ma tutto male perché mi stufa. Non ho trovato mai quello che per me va bene. Ultimamente faccio yoga. Proprio quello faticoso, che allunga tantissimo".

L'allenamento di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha dichiarato: "Faccio yoga che allunga tantissimo. Sul tapis roulant faccio almeno 40 minuti, non vado a gonfiare il muscolo, quindi se ho perso tre chili sembrano di più. Comunque come in tutto conta la costanza e a me dovrebbero dare un premio per questo: nasco pigra, ma mi scatta quella cosa... Se inizio devo chiudere, alla fine sono una concentrata". E ancora:"Sto attenta a tutto e vado in palestra, altrimenti qua ingrasso e cade il fisico". La presentatrice può allenarsi senza problemi nella palestra della villa all'Eur, dove è rimasta a vivere dopo la separazione da Francesco Totti. Uno spazio attrezzato dove Ilary può contare anche sulla presenza di un personal trainer.

L'alimentazione di Ilary Blasi

Ilary Blasi ama mangiare sano, senza eccedere nelle porzioni. È diventata celebre un’intervista di Totti di molti anni fa in cui diceva che l'ex moglie mangiava solo sedici rigatoni e anche adesso le cose non sono molto cambiate. La Blasi porta in tavola pochi carboidrati e predilige pesce, carne bianca e verdure. Non condisce troppo i piatti e i dolci li consuma solo raramente. Idem per il vino o altri alcolici, che sono riservati alle occasioni speciali. “Io non vivo a dieta, io mangio sano, che è diverso”, ha sottolineato più volte. "Mangio bene, di base mangio bene sempre. Solo una volta a settimana mangio quello che mi passa sotto il naso", ha ribadito. In genere fa cinque pasti al giorno: colazione, pranzo, cena e due spuntini.