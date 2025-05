Flop Ilary Blasi, le chiudono The Couple in anticipo e lei reagisce così: il gesto sui social

Il ritorno di Ilary Blasi in tv, dopo mesi lontana dal piccolo schermo, si è rivelato un disastro. The Couple , il reality game sulle dinamiche di coppia ispirato al Grande Fratello, ha registrato ascolti tv decisamente drammatici. L'ultima puntata è scesa addirittura sotto il milione di spettatori. Mediaset ha deciso così di cancellare il programma , senza neppure mandare in onda la finale , che era prevista per domenica 11 maggio. "The Couple, il reality game di Canale 5 dedicato alle dinamiche di coppia, – si legge nel comunicato diffuso da Mediaset – da oggi si interrompe con un gesto concreto di solidarietà di Mediaset, d’accordo con Endemol Shine Italy". E poi: "A causa della chiusura anticipata del programma, Mediaset ha deciso di donare direttamente l’intera cifra di un milione di euro all’Istituto Giannina Gaslini di Genova, che impiegherà la somma per realizzare un nuovo reparto di Terapia intensiva pediatrica e neonatale". Nonostante il clamoroso flop, l'azienda di Cologno Monzese ci ha tenuto comunque a "ringraziare Ilary Blasi per l’impegno e la professionalità dimostrati nel corso del progetto". Ma la reazione dell'ex moglie di Francesco Totti è stata tutt'altro che positiva...

La reazione di Ilary Blasi

Dopo l'annuncio di Mediaset Ilary Blasi ha preferito restare in silenzio. Nessuna dichiarazione ufficiale sulla chiusura anticipata di The Couple. A differenza di quanto fatto dai concorrenti e gli opinionisti del reality show, che hanno voluto spendere due parole per questo insuccesso in cui hanno comunque messo passione e impegno. Ilary ha invece preferito non commentare questo flop, di certo non il primo della sua lunga carriera. Basti pensare a Star in the star, Eurogame o Balalaika. La Blasi si è limitata a rimuovere dal suo account Instagram tutti i post e video riferiti a The Couple. E dopo che la finale prevista per domenica 11 maggio è stata archiviata è “scappata” sul Lago di Como con il fidato Bastian Muller. L'ennesima vacanza per provare a superare questa delusione professionale.