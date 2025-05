Ilary Blasi sposa Bastian, le foto della romantica proposta di matrimonio  

Ilary Blasi sposa Bastian Muller. Da tempo si vocifera di un matrimonio tra i due ma in realtà solo ora è arrivata la proposta di nozze per la conduttrice romana. A farlo sapere il settimanale Chi, che pubblica le foto del romantico gesto dell'ex modello e imprenditore tedesco, ormai legato da oltre due anni alla Blasi. "Lo scorso giovedì - racconta la rivista - Bastian è andato a prendere Ilary Blasi a Milano, dove la conduttrice aveva un impegno di lavoro e, a bordo di una Lamborghini gialla fiammante, l’ha portata in un luogo che, probabilmente, lei non conosceva".

La proposta di matrimonio di Bastian a Ilary Blasi

A quanto pare una gita a sorpresa visto che prima la coppia ha fatto tappa in un centro commerciale per acquistare lo stretto necessario per trascorrere una notte fuori. "Sono entrati in un negozio di intimo. - continua la rivista, che pubblica le immagini nel numero in edicola dal 14 maggio - Poi Bastian ha proseguito con la macchina in direzione Villa d’Este e, dopo aver preso possesso della camera d’hotel, ha affittato una barca per fare un giro del lago. Poi, una volta lontano dalla riva, Bastian ha estratto un anello prezioso e si è inginocchiato di fronte a Ilary. La Blasi aveva un’espressione sorpresa. Il suo sorriso, che solitamente usa per sdrammatizzare, questa volta era di commozione. Ilary ha baciato appassionatamente Bastian e poi ha fatto un gesto di grande tenerezza: gli ha preso il viso fra le mani e gli ha sussurrato la sua risposta".

Ilary Blasi deve ancora ottenere il divorzio da Totti

Dunque, Ilary e Bastian si sposano. Ma non subito visto che la Blasi risulta ancora sposata con Francesco Totti. Legalmente separati ma non ancora divorziati e la questione non è delle più semplici visto che i due sono protagonisti di uno scontro legale per l'addebito di colpa nella separazione, con entrambi che cercano di dimostrare di essere stati traditi per primi. Lo scontro è molto acceso e si basa su presunti tradimenti e accuse di infedeltà reciproche.