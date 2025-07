Claudio Lippi: "Ilary Blasi? Terribile quello che le è successo"

Raggiunto il traguardo degli 80 anni, Claudio Lippi ha fatto un bilancio della sua carriera e ha parlato a lungo del mondo della televisione. Tra una cosa e l'altra ha parlato anche del successo di Stefano De Martino con Affari tuoi e dell'ultimo flop di Ilary Blasi, quello di The Couple. "Si chiudono i programmi 4 puntate prima della fine... Il caso di Ilary Blasi (con ‘The couple’, ndr) è gravissimo", ha detto senza mezzi termini Lippi. Il reality game è stato infatti chiuso per bassi ascolti a poche puntate dalla finale e il montepremi è stato devoluto in beneficenza. L'ex moglie di Francesco Totti non ha mai parlato apertamente di questa chiusura anticipata ma nonostante tutto continua a godere del sostegno di Mediaset. L'azienda l'ha infatti riconfermata al timone di Battiti Live, l'evento musicale che partirà su Canale 5 il prossimo 7 luglio.