Ilary Blasi turista a San Pietro: la gita al Vaticano con Isabel e quelle chiavi della Cappella Sistina

Ilary Blasi e la figlia Isabel turiste in Vaticano

L'ex moglie di Francesco Totti ne ha approfittato per farsi scattare qualche foto e poi i selfie con gli amici che l'hanno accompagnata in questa giornata da turista nella sua città. Una situazione anche per svagarsi da quanto successo a lavoro nelle scorse settimane. Infatti Ilary Blasi è stata fatta fuori da Mediaset: alla presentazione dei palinsesti a Cologno Monzese, ha fatto scalpore la sua assenza nei programmi, come quella di Michelle Hunziker. Si ipotizzava un programma da condurre insieme per le due, ma l'idea non si è concretizzata.

Ilary Blasi, la visita notturna e le chiavi della Cappella Sistina

Ilary Blasi non è nuova alle visite in Vaticano. Infatti già nel 2022 aveva fatto scalpore la sua foto con le chiavi della Cappella Sistina. La conduttrice aveva avuto l'occasione di visitare i Musei Vaticani e la Cappella Sistina in notturna insieme a un po' di amici. Era stato possibile grazie a Matteo Alessandrini, Responsabile Ufficio Stampa e SMM dei Musei Vaticani, e a Gianni Crea, responsabile delle aperture e delle chiusure dei Musei Vaticani, il loro Clavigero.