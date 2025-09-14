A casa di Ilary Blasi è già Natale: c'è un enorme albero addobbato

L'estate non è ancora finita del tutto ma Ilary Blasi è già nel mood natalizio. La soubrette non ha perso tempo e sui social ha mostrato il suo nuovo albero di Natale. Nel salotto della villa all'Eur dove è rimasta a vivere dopo la separazione da Francesco Totti, Ilary ha installato un grosso e vistoso abete pieno di luci e palline.
L'albero di Natale di Ilary Blasi (a settembre)
Al motto di "-103 giorni a Natale, io sono pronta", Ilary Blasi si è immortalata nel salotto di casa in occhiali da sole e t-shirt a maniche corte con alle spalle un enorme abete decorato con finta neve bianca, lucine a led, palline argentate e addobbi scintillanti. Ha poi approfittato di una cena con le amiche per accenderlo e per mostrare sui social il meraviglioso effetto sparkling che si viene a creare al buio. Le sue amiche hanno ironizzato sulla vicenda, immortalando l'albero luccicante nelle loro Stories con accanto la didascalia "Era la sera del 14 settembre".