A casa di Ilary Blasi è già Natale: c'è un enorme albero addobbato

L'estate non è ancora finita del tutto ma Ilary Blasi è già nel mood natalizio. La soubrette non ha perso tempo e sui social ha mostrato il suo nuovo albero di Natale. Nel salotto della villa all'Eur dove è rimasta a vivere dopo la separazione da Francesco Totti, Ilary ha installato un grosso e vistoso abete pieno di luci e palline.