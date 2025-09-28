Ilary Blasi e Bastian a Parigi, tormentone sui social: "È arrivata la proposta?"  

Ilary Blasi e Bastian Muller a Parigi. L'ennesima vacanza d'amore, ben documentata sui social. Baci e abbracci sotto la Torre Eiffel e anche un'immancabile visita al Louvre. La didascalia utilizzata dall'ex moglie di Francesco Totti ha generato però più di qualche sospetto tra i follower. "Ricordi per una vita", ha fatto sapere Ilary. C'è stata dunque la tanto attesa proposta di matrimonio da parte dell'imprenditore tedesco? Per ora non è dato sapere ma la complicità e sintonia tra i due è più forte che mai. E da tempo, ormai, c'è nell'aria profumo dei fiori d'arancio.

Ilary Blasi e la proposta di matrimonio fake

Non è la prima volta che si vocifera di una proposta di matrimonio di Bastian Muller a Ilary Blasi. Lo scorso luglio l'imprenditore era stato paparazzato mentre si inginocchiava davanti alla conduttrice sul lago di Como. "Stavamo scherzando fra di noi - ha raccontato in seguito Ilary al settimanale Chi - Qualche giorno dopo mi chiama mio cognato: "Mi devi dire qualcosa?". In effetti, vedendo le foto, sembrava proprio quello". Un gioco dunque, anche se la Blasi non ha mai escluso di sposarsi di nuovo in futuro. La separazione dal Capitano non ha cambiato la sua idea sul matrimonio, anzi.

Quando si sposano Ilary Blasi e Bastian Muller

Ilary Blasi è pronta a sposare Bastian Muller, con il quale fa coppia fissa ormai da due anni. Ma il matrimonio non sarà imminente, visto che lei risulta ancora sposata con Totti. "Devo ancora divorziare, sono ancora sposata - ha ribadito - certo, non ti nascondo che a lui piacerebbe e io non ho paura di sposarmi, non vedo il matrimonio come una gabbia. Sento tante persone che hanno paura, io non lo escludo".