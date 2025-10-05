Ilary Blasi ad Amici con "tuta da lavoro" e bracciali da 600 euro. Ma quel gesto non convince

Ilary Blasi è tornata ad Amici . Ancora una volta per fare la giudice di canto. Un ruolo già svolto un anno fa. Per l'occasione ha sfoggiato un look sporty chic. L'ex moglie di Francesco Totti ha indossato una maxi tuta oversize, un modello firmato Takaturna. Una "tuta da lavoro", in grigio scuro, con la zip frontale e delle cuciture bianche su maniche e tasche. Il prezzo? Non eccessivamente alto: sul sito ufficiale del brand viene venduta a 250 euro. A rendere più prezioso il look sono però gli accessori griffati. Ha abbinato la jumpsuit agli anfibi, i Monolith di Prada con la suola "a carrarmato", mentre ai polsi ha sfoggiato gli iconici Clic T di Hermès , i bracciali rigidi e smaltati che costano 660 euro al pezzo.

Ilary Blasi non convince come giudice di canto

Per il secondo anno consecutivo la presenza di Ilary Blasi ad Amici ha fatto storcere il naso alla maggior parte dei telespettatori. "Ma che qualifica ha per giudicare?", hanno chiesto in molti sui social. "I suoi commenti sono inutili", ha aggiunto qualcun altro. Non è mancato chi ha provato a difendere la Blasi, ricordando che ha condotto diversi programmi musicali in quasi venticinque anni di carriera. Nonostante le critiche, Ilary si è prestata al ruolo con grande umiltà e determinazione, senza mettere da parte la sua proverbiale verve.