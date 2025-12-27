Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 27 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Ilary Blasi, Natale da favola: l’anello che cambia tutto

Natale romantico per Ilary Blasi: la foto con Bastian Muller e l’anello in bella vista riaccendono le voci di nozze sempre più vicine
3 min
TagsIlary BlasiBastian Muller

L'ultimo Natale di Ilary Blasi ha il sapore delle grandi svolte. La conduttrice ha recentemente condiviso sui social uno scatto insieme a Bastian Muller che non è passato inosservato: sorrisi complici, atmosfera intima e soprattutto un anello di fidanzamento ben visibile al dito. Un dettaglio che, in pochi minuti, ha acceso il gossip e alimentato una certezza sempre più condivisa: il matrimonio tra Ilary e Bastian è sempre più vicino. La foto, pubblicata proprio il giorno di Natale, racconta una serenità nuova, lontana dai riflettori e dalle tensioni del passato. Ilary appare rilassata, luminosa, accanto a un uomo che è diventato col tempo una presenza stabile e discreta nella sua vita. L’anello - elegante, importante, impossibile da confondere con un semplice gioiello - sembra parlare da solo, senza bisogno di didascalie o annunci ufficiali.

Ilary Blasi pronta a sposare Bastian Muller

Da quando la relazione con l’imprenditore tedesco è diventata pubblica, Ilary Blasi ha scelto un racconto misurato, fatto di immagini selezionate e momenti condivisi con naturalezza. Ma questa volta il messaggio è più chiaro che mai. Il Natale, si sa, è il tempo delle promesse e delle nuove partenze, e lo scatto condiviso sembra suggellare un progetto di vita ormai solido. Le indiscrezioni su possibili nozze circolavano già da tempo, complice una storia che procede spedita e una complicità evidente. Ora, però, quell’anello sembra trasformare i rumors in qualcosa di più concreto. Nessuna conferma ufficiale, certo, ma il linguaggio dei social – soprattutto quando è così esplicito – difficilmente mente.

Nel 2026 il matrimonio di Ilary e Bastian?

Dopo un periodo personale complesso e molto esposto mediaticamente, Ilary sembra aver ritrovato equilibrio e felicità. E se il 2025 ha portato in dono un anello, il 2026 potrebbe essere l’anno del sì (divorzio da Francesco Totti permettendo). I fan osservano, commentano e sognano: per Ilary Blasi, questa volta, l’amore sembra davvero pronto a fare il grande passo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ilary Blasi

Da non perdere

Chanel Totti cambia lookI giocatori ideali di Totti

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS