Ilary e Tamara, brindisi ad alta quota: le ex di Totti e De Rossi scatenate a Cortina

Amicizia che resiste al tempo, ai divorzi e alle prime pagine. Ilary Blasi e Tamara Pisnoli si ritrovano ancora una volta insieme, questa volta ad alta quota, per chiudere il 2025 nel modo più glamour possibile. Le ex mogli di Francesco Totti e Daniele De Rossi hanno scelto Cortina d’Ampezzo per qualche giorno di relax, musica e divertimento.

Ilary Blasi in vacanza a Cortina con Bastian e l'ex moglie di De Rossi

A raccontare il clima spensierato ci ha pensato la stessa Ilary Blasi, che nelle sue storie Instagram ha condiviso balli, sorrisi e brindisi a El Caminetto, uno dei locali più esclusivi della perla delle Dolomiti. Tra i presenti anche volti noti della politica e dello spettacolo: nelle immagini social si intravede pure la Ministra del Turismo Daniela Santanché, a conferma di un parterre da grande evento. Con le due amiche c’erano i rispettivi compagni: Bastian Muller, che secondo indiscrezioni dovrebbe sposare Ilary nel 2026, e Stefano Mezzaroma, marito di Tamara Pisnoli da nove anni. Un quartetto affiatato, simbolo di una nuova serenità dopo anni vissuti sotto i riflettori per separazioni molto chiacchierate.

Anche Francesco e Chanel Totti in vacanza

Anche Francesco Totti e sua figlia Chanel hanno scelto di trascorrere gli ultimi giorni del 2025 fuori Roma. L'ex calciatore è a Dubai con la compagna Noemi Bocchi mentre la figlia 18enne - che presto sbarcherà in tv come concorrente di Pechino Express - è ad Amsterdam con alcuni amici.