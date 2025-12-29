Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 29 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Ilary e Tamara, brindisi ad alta quota: le ex di Totti e De Rossi scatenate a Cortina

Ilary e Tamara, brindisi ad alta quota: le ex di Totti e De Rossi scatenate a Cortina

Ilary Blasi e Tamara Pisnoli aspettano l'arrivo del 2026 a Cortina: amicizia solida, balli e relax ad alta quota con i rispettivi compagni
3 min
TagsIlary BlasiTamara PisnoliDaniele De Rossi

Amicizia che resiste al tempo, ai divorzi e alle prime pagine. Ilary Blasi e Tamara Pisnoli si ritrovano ancora una volta insieme, questa volta ad alta quota, per chiudere il 2025 nel modo più glamour possibile. Le ex mogli di Francesco Totti e Daniele De Rossi hanno scelto Cortina d’Ampezzo per qualche giorno di relax, musica e divertimento.

Ilary Blasi in vacanza a Cortina con Bastian e l'ex moglie di De Rossi

A raccontare il clima spensierato ci ha pensato la stessa Ilary Blasi, che nelle sue storie Instagram ha condiviso balli, sorrisi e brindisi a El Caminetto, uno dei locali più esclusivi della perla delle Dolomiti. Tra i presenti anche volti noti della politica e dello spettacolo: nelle immagini social si intravede pure la Ministra del Turismo Daniela Santanché, a conferma di un parterre da grande evento. Con le due amiche c’erano i rispettivi compagni: Bastian Muller, che secondo indiscrezioni dovrebbe sposare Ilary nel 2026, e Stefano Mezzaroma, marito di Tamara Pisnoli da nove anni. Un quartetto affiatato, simbolo di una nuova serenità dopo anni vissuti sotto i riflettori per separazioni molto chiacchierate.

Anche Francesco e Chanel Totti in vacanza

Anche Francesco Totti e sua figlia Chanel hanno scelto di trascorrere gli ultimi giorni del 2025 fuori Roma. L'ex calciatore è a Dubai con la compagna Noemi Bocchi mentre la figlia 18enne - che presto sbarcherà in tv come concorrente di Pechino Express - è ad Amsterdam con alcuni amici. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ilary Blasi

Da non perdere

Chanel Totti cambia lookMelissa, la nuora di Totti e Ilary

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS