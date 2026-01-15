Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 15 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
"Ilary Blasi, trattativa chiusa per il Grande Fratello Vip". E spunta Rita De Crescenzo  

Dopo che Alfonso Signorini si è autosospeso da Mediaset, l'azienda di Pier Silvio Berlusconi non ha alcuna intenzione di rinunciare al famoso reality show
TagsIlary BlasiGrande Fratello VipRita De Crescenzo

Ilary Blasi torna a condurre il Grande Fratello Vip. Dopo l'indiscrezione lanciata da Fanpage, arriva quella della giornalista Grazia Sambruna che su X parla di "trattativa chiusa" e svela anche una presunta data d'inizio: il prossimo 2 marzo. E ancora: "A buon punto anche il ruolo di SelvaggiLucarelli opinionista. Ufficialità da parte di Mediaset prossimi giorni". 

Il ritorno di Ilary Blasi al Grande Fratello Vip

Per Ilary Blasi si tratterebbe di un ritorno in grande stile dopo una fase professionale più defilata, segnata da progetti personali come Unica, la miniserie Netflix, e da un’esperienza televisiva meno brillante come The Couple. L'ex signora Totti potrebbe dunque tornare al GF Vip (che ha già condotto in passato) e allo stesso tempo lasciare Battiti Live, la kermesse musicale condotta negli ultimi due anni. Al suo posto potrebbe arrivare Samira Lui, reduce dal successo de La Ruota della Fortuna.

Rita De Crescenzo al Grande Fratello Vip?

Oltre alla conduttrice e all'opinionista, non mancano rumors sul cast della prossima edizione del GF Vip. Stando a quanto scrive Lollo Magazine, sarebbe stata contattata dalla produzione del reality show Rita De Crescenzo. La tiktoker è ormai diventata popolare e nell'ultimo periodo non sono mancate le interviste a Belve e in altri talk di Mediaset. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ilary Blasi

