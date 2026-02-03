"Ilary Blasi vuole al Grande Fratello Tina e Gianni come opinionisti"

Dopo settimane di indiscrezioni e incertezze, è arrivata la conferma ufficiale di Mediaset: il Grande Fratello tornerà in onda. La partenza è fissata per la metà di marzo e alla conduzione ci sarà Ilary Blasi , che riprende le redini del reality a distanza di anni dalla sua ultima esperienza, nel 2018. I vertici di rete hanno già assicurato che si tratterà di un’edizione rinnovata, con ritmi più intensi e una durata complessiva di sei settimane, pensata per rilanciare il format in prima serata.

Gli opinionisti del nuovo Grande Fratello di Ilary Blasi

Uno degli snodi centrali resta la scelta degli opinionisti, da sempre decisivi per l’equilibrio e il successo del programma. Secondo le indiscrezioni rilanciate da Giuseppe Porro, Ilary Blasi avrebbe espresso la volontà di affiancarsi a una coppia già collaudata e dal forte impatto televisivo: Tina Cipollari e Gianni Sperti, storici volti di Uomini e Donne. Una possibilità che, stando alle voci, avrebbe già incassato il consenso di Maria De Filippi, anche perché la messa in onda serale del Grande Fratello non interferirebbe con le registrazioni del dating show di Canale 5. Al momento, tuttavia, manca l’ufficialità e i diretti interessati preferiscono non commentare, senza però smentire.

I concorrenti del Grande Fratello 2026

La produzione del GF è intanto al lavoro per definire il cast della nuova edizione. Con l’annuncio del ritorno del reality è inevitabilmente partito il toto-nomi sui Vip pronti a varcare la porta rossa di Cinecittà. Tra le indiscrezioni più insistenti emergono due nomi, quelli di Alessandra Mussolini e Sara Gaudenzi. La prima aveva già fatto un ingresso nella Casa nel 2011, seppur solo per una breve comparsata. La seconda è invece un'ex concorrente di Miss Italia diventata nota al grand pubblico dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne. Tra gli altri nomi trapelati in questo periodo anche quelli di Antonella Elia e Raimondo Todaro.