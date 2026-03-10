Ilary Blasi torna al Grande Fratello Vip: "C'è un po' di ansia". E svela una importante novità

Tutto è pronto per il ritorno in prima serata del Grande Fratello Vip . Dopo mesi di indiscrezioni e tentennamenti, il reality è pronto a ripartire con una nuova edizione: il cast è stato definito e la data di partenza è fissata a martedì 17 marzo. Alla conduzione torna Ilary Blasi , alla sua quarta esperienza alla guida del programma che aveva lasciato nel 2019. Un ritorno che ha subito attirato l’attenzione del pubblico e che la stessa conduttrice ha commentato con sorpresa. "Sono rimasta colpita dall’ondata di affetto che mi ha travolto dopo l’annuncio del mio ritorno", ha raccontato in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni. "Il Grande Fratello Vip è nato con me, quindi è normale che ci siano tanti ricordi legati a quel periodo", ha spiegato l'ex moglie di Totti. "Ma continuo a sorprendermi perché ho sempre pensato di essere una persona divisiva: o piaccio molto oppure non piaccio affatto".

Ilary Blasi: "Un po’ di ansia, ma voglio divertirmi"

Dopo tre edizioni consecutive condotte tra il 2016 e il 2018, Ilary Blasi torna alla guida del reality a distanza di otto anni dal suo ultimo impegno con il programma. Un ritorno accolto con entusiasmo ma anche con un pizzico di inevitabile tensione. "Ho un po’ di ansia da prestazione", ha ammesso. "C’è sempre un momento in cui mi chiedo: “Ma che devo fare?”. Poi però, se c’è da ballare, io sono una che balla". La conduttrice è pronta a seguire i concorrenti all’interno della Casa con il suo stile ormai riconoscibile: ironia, spontaneità e una certa dose di improvvisazione, senza rinunciare alla fermezza quando necessario. "Io voglio divertirmi, perché il Gf Vip è intrattenimento - ha detto - Parto con leggerezza, ma se succede qualcosa e bisogna prendere in mano la situazione, lo faccio".

Le opinioniste e la novità dell’interazione social

Ad affiancare Ilary Blasi al Grande Fratello Vip ci saranno due opinioniste: la confermata Cesara Buonamici e la new entry Selvaggia Lucarelli. Un trio tutto al femminile che la Blasi guarda con curiosità e entusiasmo. "Per fortuna sono diverse", ha commentato. "Sono felice di questo tris di donne perché quando lavoro mi piace fare squadra". E poi: "Saranno la mia cartina di tornasole: avranno occhi e orecchie per captare gli umori del pubblico e cogliere dettagli che a me, impegnata nella conduzione, potrebbero sfuggire". Tra le novità annunciate c’è anche un maggiore coinvolgimento degli spettatori da casa. "Cercheremo di rendere il pubblico ancora più partecipe, anche attraverso i social", ha anticipato la padrona di casa.