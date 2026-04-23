Quanto guadagna Ilary Blasi al Grande Fratello Vip 2026

Quanto guadagna Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip 2026

Tra i concorrenti, l’indiscrezione che ha attirato maggiore attenzione riguarda Alessandra Mussolini. Stando a quanto riportato da Davide Maggio, l’ex europarlamentare avrebbe ottenuto un cachet fisso di ben 350 mila euro, indipendentemente dal numero di puntate in cui resterà nella Casa. Una cifra importante che, se confermata, la renderebbe una delle concorrenti più pagate dell’intera edizione. Non si tratterebbe quindi di un compenso settimanale, ma di un accordo complessivo già stabilito prima dell’ingresso nel reality. Anche Adriana Volpe rientrerebbe tra i volti con un trattamento economico significativo. Secondo Novella 2000, la sua partecipazione varrebbe tra i 7 mila e i 12 mila euro a settimana, in virtù della forte notorietà televisiva costruita negli anni.

Quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026

Per i concorrenti meno noti, i compensi sembrano seguire una logica diversa, più legata alla popolarità e alla permanenza nel programma. A offrire un’indicazione utile è stata nei mesi scorsi Micol Incorvaia, ex protagonista del Grande Fratello Vip. Ospite del podcast NoLies, aveva spiegato che i pagamenti “partono da mille euro a settimana”, precisando però che tutto dipende dal peso mediatico del personaggio. In sostanza, chi entra nella Casa con minore notorietà partirebbe da un cachet base di circa mille euro settimanali. Per i concorrenti più forti dal punto di vista televisivo e mediatico, invece, il compenso potrebbe salire progressivamente fino a 10 mila euro a settimana, o anche oltre in casi eccezionali.