La vacanza da sogno di Ilary e Bastian: villa esclusiva e relax in Grecia

Dopo gli impegni televisivi degli ultimi mesi, Ilary Blasi si concede una pausa all'insegna del relax insieme al compagno Bastian Müller . La conduttrice, che sta attraversando una nuova fase della sua vita privata e professionale, ha scelto la Grecia per una vacanza esclusiva documentata attraverso i social, dove condivide scorci del soggiorno con i suoi milioni di follower. Tra panorami mozzafiato, momenti di coppia e atmosfere da sogno, il viaggio conferma la complicità che da tempo lega la presentatrice all'imprenditore tedesco.

La villa da sogno sull'isola di Kea

La prima tappa della vacanza è stata l'isola di Kea, una delle mete più riservate dell'arcipelago greco. Qui la coppia ha soggiornato in una lussuosa proprietà affacciata sul mare, una residenza che secondo diverse indiscrezioni sarebbe attualmente in vendita per oltre sette milioni di euro. La villa, immersa nella natura e lontana dai circuiti turistici più affollati, dispone di ampi spazi panoramici, camere con vista, aree relax all'aperto, palestra privata, bagno turco e accesso diretto alla spiaggia. Un rifugio esclusivo scelto da Ilary e Bastian per trascorrere alcuni giorni lontano dai riflettori. Attraverso Instagram, la conduttrice ha mostrato alcuni momenti della quotidianità in vacanza: sessioni di yoga con vista sul mare, colazioni all'aperto e lunghe giornate trascorse tra sole e natura.

Da Kea ad Atene, tra cultura e tramonti

Terminata la parentesi sull'isola, la coppia si è spostata ad Atene. Anche dalla capitale greca non sono mancati gli aggiornamenti social, con fotografie scattate tra i luoghi simbolo della città e dell'antica civiltà ellenica. Tra le immagini condivise spiccano alcuni scorci dell'Acropoli e delle principali attrazioni storiche, visitate da Ilary Blasi e Bastian in veste di semplici turisti. Un itinerario che ha alternato momenti culturali a pause gastronomiche nei ristoranti della città. Particolarmente apprezzato dai follower uno scatto che ritrae Muller durante una cena con vista, mentre sullo sfondo il sole tramonta sul paesaggio ateniese. Un'immagine che racconta perfettamente l'atmosfera romantica della vacanza.

Le indiscrezioni sulle nozze

Negli ultimi mesi, insieme alle immagini della loro quotidianità, non sono mancate le indiscrezioni sul futuro della coppia. La relazione tra Ilary Blasi e Bastian Muller procede infatti a gonfie vele e continua ad alimentare le voci su possibili nozze. La serenità mostrata dalla conduttrice e la crescente stabilità della relazione contribuiscono ad alimentare la curiosità dei fan, che seguono con attenzione ogni nuovo aggiornamento condiviso sui social.