Ilary Blasi, la confessione inedita: "Alle tre di notte mi si ferma il cuore"

Non è il lavoro, né tantomeno l’amore a far battere più forte il cuore di Ilary Blasi . La conduttrice, che dal 2 luglio torna su Canale 5 alla guida di Battiti Live insieme a Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, ha raccontato che le emozioni più intense arrivano soprattutto dal suo ruolo di madre. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la 45enne ha confessato che c’è un momento della giornata in cui l’ansia prende inevitabilmente il sopravvento: "Sono abbastanza tranquilla e mi controllo molto. Però, da mamma, quando mi sveglio alle tre di notte e i ragazzi non sono ancora rientrati, mi si ferma il cuore ". Una dichiarazione che restituisce il ritratto di una madre alle prese con le stesse preoccupazioni di tanti genitori, nonostante la notorietà e gli impegni televisivi.

Il legame con Chanel e il successo della figlia

Tra le soddisfazioni più grandi di questo periodo c’è anche quella legata alla figlia Chanel Totti, oggi diciannovenne. Dopo l’esperienza a Pechino Express insieme a Filippo Laurino, figlio della manager di Ilary Blasi, Graziella Lopedota, la giovane è diventata molto popolare. "Ormai quando la gente ci incontra, ci chiede solo di loro", ha rivelato la conduttrice con un sorriso, lasciando intendere come il pubblico guardi con curiosità anche alla nuova generazione della famiglia. Nonostante questo, la Blasi ha messo subito in chiaro che lei non accetterebbe mai una sfida come quella affrontata dalla figlia: "Neanche morta! Troppo faticoso". E ha aggiunto, scherzando, che dopo aver ascoltato il racconto di Chanel, ogni residua voglia di partecipare è definitivamente svanita.

Tra lavoro, allenamento e vacanze in famiglia

Archiviato il successo del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi si è concessa una breve pausa in Grecia insieme al compagno Bastian Muller prima di tornare sul set di Battiti Live, registrato a Trani. Alla domanda su cosa le faccia aumentare i battiti del cuore in questo periodo, la risposta ha sorpreso per la sua semplicità: "Il tapis roulant che faccio ogni mattina. Lo prendo come un dovere: è il minimo per mantenermi in forma. Riesco a percorrere quattro chilometri al giorno, rigorosamente con l’aria condizionata". Terminati gli impegni televisivi, la conduttrice si dedicherà nuovamente alla famiglia. Ad agosto trascorrerà le vacanze tra Ibiza e Cortina, alternando il mare alla montagna, una formula che da tempo rappresenta il suo modo ideale di ricaricare le energie.